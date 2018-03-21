El Sadd, Xavi ile devam etmek istiyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    , Xavi ile devam etmek istiyor

    <a href="/index/el-sadd?id=c3e48af0-8638-4a15-b55d-0e40fa8f0c11" class="" rel="tag">El Sadd</a>, Xavi ile devam etmek istiyor

    ekiplerinden 'ın genel menajeri Turki Nasser Al-Ali, İspanyol futbolcu ile devam etmek istediklerini söyledi.

    Katar medyasına açıklamada bulunan Turki Al-Ali, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Xavi ile 2 yıl daha sözleşme imzalamak istediklerini belirtti.

    takımının geleceğiyle ilgili demeç veren Genel Menajeri, "İlk önceliğimiz Xavi ile 2 sezon daha devam etmek. Henüz rolüyle ilgili karar vermedik. Xavi, futbolcu olarak da devam edebilir, başka bir pozisyonda da görev alabilir. Yakında duyururuz." ifadelerini kullandı.

    Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998-2015 sezonlarında forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Xavi, bu dönemde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 lig, 3 kaldırmıştı.

    Katalan temsilcisinde 700'den fazla maça çıkan orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise bir Dünya Kupası ile iki Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

    El Sadd'a 2015'te katılan Xavi, takımıyla 73 maça çıkıp 20 gole imza attı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:31
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