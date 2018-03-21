El Sadd, Xavi ile devam etmek istiyor
Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd'ın genel menajeri Turki Nasser Al-Ali, İspanyol futbolcu Xavi Hernandez ile devam etmek istediklerini söyledi.
Katar medyasına açıklamada bulunan Turki Al-Ali, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Xavi ile 2 yıl daha sözleşme imzalamak istediklerini belirtti.
El Sadd takımının geleceğiyle ilgili demeç veren El Sadd Genel Menajeri, "İlk önceliğimiz Xavi ile 2 sezon daha devam etmek. Henüz rolüyle ilgili karar vermedik. Xavi, futbolcu olarak da devam edebilir, başka bir pozisyonda da görev alabilir. Yakında duyururuz." ifadelerini kullandı.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998-2015 sezonlarında forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Xavi, bu dönemde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 lig, 3 İspanya Kral Kupası kaldırmıştı.
Katalan temsilcisinde 700'den fazla maça çıkan orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise bir Dünya Kupası ile iki Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
El Sadd'a 2015'te katılan Xavi, takımıyla 73 maça çıkıp 20 gole imza attı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:31
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Ndiaye kiralık dönecek
Toplam 5
Yorum
zoppa menajeri kafayı karıştırdı araştırmadan gitti stoke city kapalı oynuyan bir takım GS hücum oynuyan takım gelirmi bilmem ama gelirse iş yapar
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Fellaini’ye 3 yıllık teklif!
Toplam 5
Yorum
zoppa 4,3,3 oynuycak isek seneye sol iç emre akbaba alınmalı sağ iç belhanda yada kiralayabiliyorlarsa ndiaye süper ortasaha olur
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Josef, 8’in hakkını verdi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf ekici iyileşti ondan ala 8 numara aramaya gerek yok ayrıca elmas ne oldu süper yıldız adayı hiç oynatılmıyor o çocukta 8 numara
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