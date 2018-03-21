Avrupa'nın en golcü çiftleri
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...
Asist-gol bağlantısı en yüksek ikililer arasında Galatasaray'ın yıldızları zirveye oynuyor. İlk sırada ise herkesi şaşırtacak iki isim var...
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:53
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
fb1111 İstatistikleri düzelt valbuena, daha çok yan pas ver, sağa sola amaçsız koş.
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 7
Yorum
artık gidin aykut elinden gelse defansif santrafor bulcak
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