Avrupa'nın en golcü çiftleri – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'nın en golcü çiftleri

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    Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...

    Asist-gol bağlantısı en yüksek ikililer arasında Galatasaray'ın yıldızları zirveye oynuyor. İlk sırada ise herkesi şaşırtacak iki isim var...

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:53
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