Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...



Asist-gol bağlantısı en yüksek ikililer arasında Galatasaray'ın yıldızları zirveye oynuyor. İlk sırada ise herkesi şaşırtacak iki isim var...