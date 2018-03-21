Adnan Aybaba’ya hapis şoku

Spor yorumcusu Adnan M. Aybaba hakkında (54) hileli iflas suçlaması ile dava açıldı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aybaba, iflas erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon 427 bin 116 lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla suçlanıyor. 3 yıldan 8 yıla hapis istemi ile yargılanan Aybaba ise yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi, "O para benim kendi paramdı" dedi. Mahkeme bir sonraki celse için Mayıs ayına gün verdi... (TAKVİM)