Adnan Aybaba’ya hapis şoku – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adnan Aybaba’ya hapis şoku

    Adnan Aybaba’ya hapis şoku

    Spor yorumcusu Adnan M. Aybaba hakkında (54) hileli iflas suçlaması ile dava açıldı.

    Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aybaba, iflas erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon 427 bin 116 lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla suçlanıyor. 3 yıldan 8 yıla hapis istemi ile yargılanan Aybaba ise yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi, "O para benim kendi paramdı" dedi. Mahkeme bir sonraki celse için Mayıs ayına gün verdi... (TAKVİM)
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adnan Aybaba’ya hapis şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN