Talisca ve Taffarel, Brezilya antrenmanında!
2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Milli Takımı çalışmalarını devam ettirdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Brezilya Milli Takımı'nın, Spartak Tesisleri'nde yaptığı çalışmada Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel de yer aldı.
Brezilya, cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda Rusya ile hazırlık maçı yapacak.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:19
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Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
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Yorum
kafkasyalı o sene bu sene.
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Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...
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Yorum
Murat Sahada koşmayan, sadece ayağına gelen topa vuran veya her fırsatta kendini atıp faul almaya çalışan bi adama 1 milyon verilmez...
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
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samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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