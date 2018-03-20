Talisca ve Taffarel, Brezilya antrenmanında! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Talisca ve Taffarel, antrenmanında!

    Talisca ve Taffarel, <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a> antrenmanında!

    2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak çalışmalarını devam ettirdi.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan 'nın, Spartak Tesisleri'nde yaptığı çalışmada Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Galatasaray'ın kaleci antrenörü de yer aldı.

    , cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda Rusya ile hazırlık maçı yapacak.



    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:19
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