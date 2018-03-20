Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Brezilya Milli Takımı'nın, Spartak Tesisleri'nde yaptığı çalışmada Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel de yer aldı.

Brezilya, cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda Rusya ile hazırlık maçı yapacak.







