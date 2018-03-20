Schuster Çin'e gitti
Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Çinli teknik adam Ma Lin'in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster'in getirildiği belirtildi.
Çin Süper Lig'e bu sezon yükselen ve Atletico Madrid'den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi önemli oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.
Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga'yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Real Madrid, Köln ve Shakhtar Donetsk gibi önemli takımlarda da görev almıştı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:59
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İşte yeni formalar: Resmen tanıtıldı!
Toplam 1
Yorum
koray süper olmuş. neydi o turkauz felan. kırmızı beyaz işte on numara olmuş.
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Ndiaye, zirve derken dibe vurdu
Toplam 2
Yorum
Meth premier lig güzel kabul ama şampiyonlar ligi daha güzel :) orda cl ye gitme şansı sıfır.stoke anca uefaya gider en iyi sezonunda.
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Mariano, Terim’i kızdırdı
Toplam 3
Yorum
Meth bu adama noldu anlamadım fırtına gibiydi bir anda kayboldu performans olarak.
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