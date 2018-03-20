Schuster Çin'e gitti – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Schuster 'e gitti

    Schuster Çin'e gitti

    Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Çinli teknik adam Ma Lin'in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster'in getirildiği belirtildi.

    Süper Lig'e bu sezon yükselen ve 'den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi önemli oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

    Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga'yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, , Köln ve gibi önemli takımlarda da görev almıştı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:59
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