Erkan Zengin, şehidin vasiyetini yerine getirecek
Eskişehirspor'dan İsveç 1. Lig takımı Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, Afrin şehidi Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirmek için Eskişehir'e giderek Dunca'nın ailesi ve mezarını ziyaret edecek.
Erkan Zengin'in babası Yılmaz Zengin de vasiyet karşısında yoğun duygular yaşadığını belirterek, "Bu millet ve bu devlet sizlerle gurur duyuyor. Sizleri bizim devamlı kalbimizde olacaksınız ve dualarımızı hiç eksik etmeyeceğiz. Şehidimizin mekanı cennet olsun, tüm ailesine de Allah sabır versin. Bilsinler ki bizler de onların bir ailesiyiz. Şehidim rahat uyusun en yakın zamanda ziyaretine geleceğiz" dedi.
Eskişehir'de iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dunca, arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, "Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun" ifadelerini kullanmış ve Erkan Zengin'in mezarını ziyaret etmesini istemişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:16
-
"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 3
Yorum
irfan turhan Kaç yıl oldu Başakşehire karşı galip gelemiyoruz. Fikret başkan şampiyon olmaktan bahsediyor. Başak şehiri yenemiyoruz ama şampiyon oluyoruz
-
Kartal durdu Cenk uçuyor
Toplam 2
Yorum
Kart-al O kadar demistik sezon sonunda gitsin diye...
-
Beşiktaş'ta o isme ceza yolda!..
Toplam 2
Yorum
olmas caner takımın an çok asist yapan kişi buna veriyosan q7 nin sözleşmesini fes etmenlazım
Erkan Zengin, şehidin vasiyetini yerine getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.