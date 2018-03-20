1 Lira'lık kuponla 460 bin Lira kazandı!
Adıyaman'da Spor Toto oynayan bir şahıs, 1 Liralık kuponuyla 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 460 bin Lira kazandı.
Öte yandan, Spor Toto'nun tarihinde ilk kez bu kadar küçük bedelle, bu kadar büyük bir verdiği belirtildi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:13
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Cedi'ye büyük jest!
Toplam 1
Yorum
Cedi go go! Bizim mıllı takım formasından daha güzel dizayn edilmiş..
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G.Saray'da yeni başkan adayı!
Toplam 1
Yorum
Yöneticilik başka Galatasaraylılık başka. Sorsan Dursun Özbek çok iyi bir Galatasaraylı. Kısa-uzun vadeli planlar nedir, bunları bilmek lazım.
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Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Toplam 2
Yorum
Fb Arkadaş sen daha şeneri kesemiyon senin ne işin var sahada !
1 Lira'lık kuponla 460 bin Lira kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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