Van Persie attıkça atıyor! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    attıkça atıyor!

    <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">Van Persie</a> attıkça atıyor!

    'den ayrılarak Feyenoord'a dönen , gollerine devam ediyor.

    , 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. , Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. 'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.

    Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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