Van Persie attıkça atıyor!
Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen Van Persie, gollerine devam ediyor.
Van Persie, Hollanda Ligi 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.
Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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