Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

    Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

    Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, 26 Mart'ta Norveç ile oynayacakları dostluk mücadelesinin aday kadrosunu açıkladı.

    Panucci, Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki aynı ismi taşıyan statta oynanacak mücadelenin kadrosuna 'dan 'yi de davet etti. Basın toplantısında konuşan Panucci, milli futbolcuların, kulüplerinde çok fazla süre almamalarından dolayı rahatsızlık duyduğunu, bu yüzden bir hazırlık maçı yapmak istediklerini kaydetti.

    Arnavutluk, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda İskoçya ve İsrail ile karşı karşıya gelecek.

    Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

    Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizan)

    Defans: Elseid Hysaj (Napoli), Mergim Mavraj (Hamburg), Berat Djimsiti (Benevento), Herdi Prenga (Inter Zapresic), Naser Aliji (Virtus Entella), Ermir Lenjani (Sion), Arlind Ajeti (Crotone)

    Orta saha: Bujar Lika (Grasshopper), Ylber Ramadani (Vejle), Sabien Lilaj, Enis Gavazaj (Skenderbeu), Taulant Xhaka (Basel), Kamer Qaka (Politehnica Iasi), Andi Lila (PAS Giannina), Eros Grezda (Osijek), Odise Roshi (), Liridon Latifi (Puskas Akademia)

    Forvet: (), Kristal Abazaj (Luftetari), Bekim Balaj (), Armando Sadiku (Levante)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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