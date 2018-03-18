Van Persie attıkça atıyor! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    attıkça atıyor!

    Van Persie attıkça atıyor!

    'den ayrılarak Feyenoord'a dönen , gollerine devam ediyor.

    , 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. 'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.

    Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:52
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