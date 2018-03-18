Van Persie attıkça atıyor!
Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen Van Persie, gollerine devam ediyor.
Van Persie, Hollanda Ligi 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.
Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:52
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Van Persie attıkça atıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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