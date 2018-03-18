Kalecilerin derbisi!

Kadro tercihleri

Aykut Kocaman'ın kazanan kadroyu değiştirme alışkanlığı yoktur ancak belli ki hoca bugün Galatasaray'ın zaaflarını düşünerek kadro tercihi yapmış. Galatasaray'ın ağır ve sakar stoperlerini, yetenekli ve savunma arkalarına doğru koşular yapabilecek olan Soldado'yu kullanarak aşmayı planlayan Aykut hoca, rakibin duran top zaafiyetini avantaja çevirmek için de Mehmet Ekici'yi tercih etti. Her ne kadar Mehmet Ekici beklenen seviyede katkı veremese de Soldado Galatasaray'ın savunmacılarını maç boyunca rahatsız etti, gol pozisyonu da buldu ve hatta hakem atlamasaydı takımına bir penaltı da kazandırabilirdi.

Fatih hoca ise, Fenerbahçe'nin önde baskı yapacağını biliyordu. Bu yüzden sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, baskıdan topu en rahat çıkarabilecek olan Fernando'yu ilk 11'inde tercih etti. Fernando da hocasını haklı çıkardı ve sahada kaldığı 60 dakika boyunca hem savunmada yaptığı kritik hamlelerle hem de Fenerbahçe baskı yaparken soğukkanlı bir şekilde oyunu doğru yönlendirmesiyle takımına çok büyük katkıda bulundu.

Sahadaki oyun

Fenerbahçe beklendiği gibi, baskı yaparak maça başlamak istedi. Galatasaray bu baskıdan pasla çıkarken, ısrarla sahadaki "akil adam" Fernando ile topu buluşturarak, zorda kalınca da Gomis'e uzun oynayarak çıkmayı başardı. Bu sebeple, Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca üstünlük kurduğu, Galatasaray takımını kalesine bile yaklaştırmadığı artık klasikleşmiş bir Kadıköy derbisi izlemedik. Aykut Hoca'nın bir diğer planı da, Dirar-Nagatomo eşleşmesinde Dirar'ın fizik üstünlüğünü kullanmak istemesiydi. Özellikle ilk yarıda, Fenerbahçe sürekli bu bölgeden akın etmeye çalıştı. Pozisyon da buldu. Ama sonuçlandıramadılar.

60. dakikada Fernando oyundan çıkana kadar oynanan bölümde, Fenerbahçe'nin kısa aralıklarla baskı kurduğu dakikalar olsa da maç iki takım adına da dengeli gidiyordu. 60'dan sonra ise, özellikle Aykut Kocaman'ın Fernandao hamlesiyle beraber, maç orta sahaların rahat geçildiği, golü bulan takımın kazanacağı şekle büründü. İki taraf da pozisyonlar buldu. Kaleciyle başbaşa kalındı. Bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Direkten top döndü. 90+4'de dahi Tolga'nın pozisyonunda gol bulunabilirdi.

Fenerbahçe adına maçtan notlar

*Mehmet Ekici hamlesi anlaşılabilirdi. Ancak Mehmet merkezde oynama alışkanlığından ötürü sol bölgedeki yerini sık sık kaybetti ve Fenerbahçe sol kanadını kullanmadı.

*Şener sık sık kanat bindirmeleri yaparken, arkada Rodrigues'e bıraktığı boşluklar ve yediği kolay çalımlar oyuncunun savunma zaafiyetini gözler önüne serdi.

*Soldado biraz şanslı olsa yani yaptığı asistler değerlendirilebilse, penaltı verilmiş olsa maçın yıldızı olabilirdi.

*Fenerbahçe 19 yıldır Kadıköy'deki Galatasaray derbilerinde oynadığı alışıldık tempodan uzaktı. 20 yıldır Galatasaray'a karşı oynadığı bütün maçları kazanıp sadece 4 beraberlik alan Fenerbahçe'nin, bunların 3'ünü Aykut Kocaman döneminde alması düşündürücü.

Galatasaray adına maçtan notlar

*Nagatomo hücumda etkiliydi, bugün gol da atabilirdi fakat savunmadaki fiziksel zaafı bugün çok belirgindi. Eğer Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederse, Japon oyuncunun bu zaafiyeti Galatasaray'ın başına çok iş açabilir. Galatasaray, oyuncunun bonservisini alma kararını bugünkü maçtan sonra tekrar düşünmeli.

*Serdar Aziz geçen sene Kadıköy'de penaltıyı yapan adamdı. Bugün aynı oyuncunun 2 kere hem de aynı şekilde penaltıya sebep olabilecek hareket yapması gözlerden kaçmamalı. Serdar özellikle büyük maçlarda güven veren bir oyuncu değil ve bu sakarlıkları her ne kadar hakem atlasa da Fatih hoca tarafından gözardı edilmemeli.

*Selçuk çok etkisizdi. Bu sene ne gol ne asist katkısı yapan oyuncunun bu performansı Ndiaye'yi aratıyor. Ndiaye'li Galatasaray bugün savunmada daha sert, hücumda ise daha direkt olabilirdi.

*Galatasaraylı oyuncuların yakaladıkları net gollük pozisyonlarda 19 yıllık galibiyet hasretini bitirebilme hissinin verdiği heyecan belli oluyordu. Bu yüzden çok rahat gol vuruşlarını yapamadılar.

Maçın notu

Forvetlerin beceriksizliği, kalecilerin formu derbinin skorunu belirledi.

Cihan SEZER/Fotomac.com.tr