Cenk seriye bağladı!
Premier Lig'in 31. haftasında Everton'da top koşturan temsilcimiz Cenk Tosun, takımını Stoke City karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Stoke City'ye konuk olan Everton'da milli oyuncumuz Cenk Tosun, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi.
Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo -Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında temsilcimiz yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle devam ediyor..
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:42
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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