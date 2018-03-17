Cenk seriye bağladı! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Cenk seriye bağladı!

    Cenk seriye bağladı!

    'in 31. haftasında Everton'da top koşturan temsilcimiz , takımını karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

    İngiltere 'in 31. haftasında deplasmanda 'ye konuk olan Everton'da milli oyuncumuz , 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi.

    Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo -Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında temsilcimiz yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle devam ediyor..

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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