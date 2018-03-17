Cengiz Ünder İspanya'da gündem oldu! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'da gündem oldu!

    Cengiz Ünder İspanya'da gündem oldu!

    İspanyol basınında, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler yer aldı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:02
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