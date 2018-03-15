Canın sağolsun Beşiktaş!

İlk maçtaki skor ve bugün de Şenol Hoca'nın çıkardığı ilk 11 düşünüldüğünde değerlendirmemizi eleme bazında yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Her ne kadar, Beşiktaş ligimizi son 2 senedir domine etmiş ve hatta Şampiyonlar Ligi'nde de grup 1.'liği elde etmiş olsa da takımımızın kuralarda Bayern Münih ile eşleşmesi herkesi doğal olarak endişeye sürüklemişti. Ama Beşiktaş'ın zaman zaman çıkabildiği oyun seviyesi hepimize "acaba?" sorusunu da sorduruyordu.

Bayern Münih ile oynanan ilk mücadeleye kadar Şenol Güneş'in takımının, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da oyun olarak ezildiğine rastlamamıştık. Fakat karşınızdaki takım Alman deviyse, Brezilya'da Brezilya'ya Dünya Kupası yarı finalinde 7 atan takımın genlerini taşıyorsa, aklınızda bütün ihtimaller beliriyor.

Allianz Arena'daki maçta Şenol Güneş her zamanki gibi kendi oyun anlayışından taviz vermeden sahaya çıktı. Hoca, maçtan önce de açıkladığı gibi, bu maçı aynı zamanda bir test maçı olarak görüyordu, hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz demişti. Şenol Hoca'nın hayallerini ise 16'da gelen kırmızı kart bozdu. Doğrusu, oynanan 15 dakikalık bir bölümden genel bir hükme varmak doğru olmaz ama Beşiktaş en azından o bölümde biz burayı hakediyoruz mesajını verdi diye düşünüyorum.

Şenol Güneş'e tebrik

Hoca 3 sene önce başına geçtiği takımı önce 2 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu sene de aynı başarısını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bunları yaparken keyif veren futboldan asla vazgeçmedi. Onun yönetiminde ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi gruplarını 1.'likle tamamladı. Bayern Münih karşısında, 16. dakikada stoper oyuncusu kırmızı kart gördüğünde dahi forvetini oyunda tutmaya çalıştı ve belki biraz şansı da yanında olsa Vagner Love'ın başbaşa kaçırdığı pozisyonla 1-0 öne geçecekti. O yüzden Şenol Hoca'yı bu başarılarından ve başarılı olurken olumlu futboldan asla vazgeçmemesinden ötürü hepimizin tebrik etmesi lazım.

Beşiktaş taraftarına tebrik

Taraftarı 5-0'lık skora rağmen stadı tıklım tıklım doldurmasından, maç boyunca bir an bile susmamasından ve de takımını yenilirken bile desteklemesinden ötürü ayrıca tebrik etmek lazım.

Son mesaj

Bugün olmadı. Olsaydı da Türk futbolunun dertleri bitmiş olmayacaktı. Türkiye futbolunun böyle başarılara çok ihtiyacı var. Bundan sonra önemli olan şey hatalarımızdan ders çıkarıp, doğrularımızın üzerine gidip bu başarıların devamlılığını sağlamak olacaktır.

Cihan Sezer/Fotomac.com.tr