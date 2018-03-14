Kendi takımını küçümsedi!

Dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada Manchester United'ın Old Trafford'da Sevilla karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ve kupadan elenişi gecenin sürprizi oldu. United taraftarları için sürprizler ise Mourinho'nun maç sonu açıklamalarıyla da devam etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Portekizli Menajer, Bu turda daha önce hem Porto'nun, hem de Real Madrid'in başında Manchester United'a karşı galip geldim. Bu sonuç United için alışılmadık bir durum değil dedi.

Oynattığı taktikle ilgili bir pişmalığı olup olmadığı sorulan Mourinho, Bir pişmalığım yok. Oyuncularım gayet iyiydiler. Şanssızdık dedi. Bunun üzerine Manchester United'ın evindeki maçta rakip kaleye sadece 3 isabetli şut çekebildiğinin hatırlatılması üzerine Onlar sadece istatistik yanıtını verdi. Son olarak yine de takımdaki bir çok şeyin değişmesi gerektiğini belirten hoca, tam olarak neler bunlar şeklindeki soruyu her şey diyerek cevapladı.

Son dönemlerde ligde 2. sırada bulunmasına karşın oynattığı futbolla sık sık eleştirilen Jose Mourinho'nun, bu açıklamalarından sonra taraftarlarıyla arasının daha da açılacağı ada basını tarafından öngürülüyor.

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