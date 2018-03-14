Kendi takımını küçümsedi! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Kendi takımını küçümsedi!

    Kendi takımını küçümsedi!

    Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kupadan elenen Machester United'ın antrenörü şaşırtan açıklamalarda bulundu.

    Dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada 'ın 'da karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ve kupadan elenişi gecenin sürprizi oldu. United taraftarları için sürprizler ise Mourinho'nun maç sonu açıklamalarıyla da devam etti.

    Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Portekizli Menajer, Bu turda daha önce hem Porto'nun, hem de Real Madrid'in başında Manchester United'a karşı galip geldim. Bu sonuç United için alışılmadık bir durum değil dedi.

    Oynattığı taktikle ilgili bir pişmalığı olup olmadığı sorulan Mourinho, Bir pişmalığım yok. Oyuncularım gayet iyiydiler. Şanssızdık dedi. Bunun üzerine Manchester United'ın evindeki maçta rakip kaleye sadece 3 isabetli şut çekebildiğinin hatırlatılması üzerine Onlar sadece istatistik yanıtını verdi. Son olarak yine de takımdaki bir çok şeyin değişmesi gerektiğini belirten hoca, tam olarak neler bunlar şeklindeki soruyu her şey diyerek cevapladı.

    Son dönemlerde ligde 2. sırada bulunmasına karşın oynattığı futbolla sık sık eleştirilen 'nun, bu açıklamalarından sonra taraftarlarıyla arasının daha da açılacağı ada basını tarafından öngürülüyor.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:09
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