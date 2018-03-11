Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" maçında, Celtic konuk olduğu Rangers'ı 3-2 yendi.
İskoçya Premiership'te oynanan ve iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçta, Celtic deplasmanda Rangers'ı 3-2 mağlup etti.
Dünyanın en önemli derbilerinden gösterilen ve "Old Firm" olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, deplasmanda lig ikincisi Rangers ile karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ev sahibi Rangers, 3. dakikada Josh Windass'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Celtic 11. dakikada Tom Rogic'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. 26. dakikada Portekizli futbolcu Daniel Candeias, Rangers adına skoru 2-1'e taşısa da Celtic, Moussa Dembele'nin 45+1. dakikada fileleri havalandırmasıyla 2-2'yi yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Konuk ekip Celtic, 57. dakikada Jozo Simunovic'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi sürdürse de 69. dakikada Odsonne Edouard'ın attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu galibiyetin ardından Celtic 67 puanla zirvedeki yerini korurken, 58 puanlı Rangers, ikinci sırada yer aldı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:47
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Kocaman kehanet!
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ AYKUT GELDİ VE CÜMLESİNİ SÖYLÜYORUM ! ''TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU FB DEDİR !'' BU LAFIN ÜZERİNE 5 TRANSFER YAPTINIZ AYIPTIR !
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Haydar Futbol bedende bitse bile kişi eğlenmek için dahi olsa maç yapar. LAKİN Arda gibi beyinde bitmişse HERŞEY BİTMİŞTİR. Futbolcu değildir artık
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Salih koca arda geldi başakşehirin kimyasını bozdu
"Old Firm" derbisi Celtic'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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