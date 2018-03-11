"Old Firm" derbisi Celtic'in – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    "" derbisi 'in

    "<a href="/index/old-firm?id=020dd545-e984-4b65-9d6b-1bd2e67956e8" class="" rel="tag">Old Firm</a>" derbisi <a href="/index/celtic?id=ca4f4604-5b10-45ea-99bc-07ab9abf5ef4" class="" rel="tag">Celtic</a>'in

    şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "" maçında, konuk olduğu yendi.

    İskoçya Premiership'te oynanan ve iki ekibinin karşılaştığı derbi maçta, deplasmanda mağlup etti.

    Dünyanın en önemli derbilerinden gösterilen ve "" olarak adlandırılan mücadelede lider , deplasmanda lig ikincisi ile karşılaştı.

    Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ev sahibi Rangers, 3. dakikada Josh Windass'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Celtic 11. dakikada Tom Rogic'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. 26. dakikada Portekizli futbolcu Daniel Candeias, Rangers adına skoru 2-1'e taşısa da Celtic, Moussa Dembele'nin 45+1. dakikada fileleri havalandırmasıyla 2-2'yi yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    Konuk ekip Celtic, 57. dakikada Jozo Simunovic'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi sürdürse de 69. dakikada Odsonne Edouard'ın attığı golle karşılaşmayı kazandı.

    Bu galibiyetin ardından Celtic 67 puanla zirvedeki yerini korurken, 58 puanlı Rangers, ikinci sırada yer aldı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:47
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