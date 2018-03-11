Maça çıkmak istemedi! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Maça çıkmak istemedi!

    Maça çıkmak istemedi!

    Arjantinli yıldız'ın maçında oynamaması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

    Zirve yarışındaki çok kritik mücadelesinde takımının tek golünü atan, son 5 maçta 5 gol 2 asistle oldukça formda bulunan takımının deplasmanına gitmek istemedi.

    bu haberi resmi Twitter hesabından Messi'nin kişisel sebeplerinden ötürü maç kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

    Gerçek ise daha sonra Messi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası anlaşıldı. 3. erkek çocuğu dünyaya gelen süper yıldız sevincini şu mesajla duyurdu. "Hoşgeldin Ciro. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. Annesi ve oğlum sağlıkları çok iyi. Çok mutluyuz."

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:36
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