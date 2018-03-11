Maça çıkmak istemedi!

Zirve yarışındaki çok kritik Atletico Madrid mücadelesinde takımının tek golünü atan, son 5 maçta 5 gol 2 asistle oldukça formda bulunan Lionel Messi takımının Malaga deplasmanına gitmek istemedi.

Barcelona bu haberi resmi Twitter hesabından Messi'nin kişisel sebeplerinden ötürü maç kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Gerçek ise daha sonra Messi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası anlaşıldı. 3. erkek çocuğu dünyaya gelen süper yıldız sevincini şu mesajla duyurdu. "Hoşgeldin Ciro. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. Annesi ve oğlum sağlıkları çok iyi. Çok mutluyuz."