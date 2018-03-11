Maça çıkmak istemedi!
Arjantinli yıldız'ın Malaga maçında oynamaması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.
Zirve yarışındaki çok kritik Atletico Madrid mücadelesinde takımının tek golünü atan, son 5 maçta 5 gol 2 asistle oldukça formda bulunan Lionel Messi takımının Malaga deplasmanına gitmek istemedi.
Barcelona bu haberi resmi Twitter hesabından Messi'nin kişisel sebeplerinden ötürü maç kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.
Gerçek ise daha sonra Messi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası anlaşıldı. 3. erkek çocuğu dünyaya gelen süper yıldız sevincini şu mesajla duyurdu. "Hoşgeldin Ciro. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. Annesi ve oğlum sağlıkları çok iyi. Çok mutluyuz."
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:36
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
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