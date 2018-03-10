Spor Bakanı Bak, Bakü'de futbol turnuvası izledi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Bak, Bakü'de turnuvası izledi

    <a href="/index/spor-bakani?id=b541ef1b-7114-4027-b706-c9b14a1d4f7a" class="" rel="tag">Spor Bakanı</a> Bak, Bakü'de <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> turnuvası izledi

    Gençlik ve , Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen turnuvasını izledi.

    Bakan , Azeri Mevkidaşı Azad Rahimov'a 'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile ilgili takdimde bulundu.

    Bakan , temasları kapsamında mevkidaşı Rahimov'la birlikte Milli Spor Tıp ve Rehabilitasyon Enstitüsünü gezdi.
    Ziyaret sonrasında Bakan , Rahimov'a 'nin EURO 2024 adaylığı logosunun bulunduğu tablo ve üzerinde Rahimov'un isminin yazıldığı forması hediye etti.

    Titiz bir şekilde sürdürülen adaylık çalışmaları hakkında Azeri Mevkidaşı Rahimov'a bilgiler veren Bakan , 'nin özellikle son yıllardaki hükümet nezdinde yaptığı stadyum yatırımları, ülkemizin organizasyon gücü, Türk halkının sevgisi ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapılması konusundaki güçlü isteğini dile getirdi.

    Parlamenterler Takımı, Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvanın yarı final maçında 'ya 4-2 mağlup oldu.



    Bakü İnter Arena Stadı'nda düzenlenen turnuvada Parlamenterler Takımı, yarı final maçında Parlamenterler Takımı ile karşılaştı. takımı karşılaşmayı 4-2 kazanarak finale yükseldi.

    Parlamenterler Takımının gollerini Durmuş Ali Sarıkaya ile Kazım Kırcı kaydetti.

    Karşılaşmayı, Gençlik ve Dr. ile Gençlik ve Azad Rahimov da izledi. Bakanlar, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak takımı ile fotoğraf çektirdi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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