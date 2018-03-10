Dünya devleri Berke için sıraya girdi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Dünya devleri Berke için sıraya girdi

    Dünya devleri Berke için sıraya girdi

    Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi ’i istiyor. , Dortmund, ve de genç yıldızın peşinde

    Altınordu'nun genç kalecisi 'e İngiliz devi talip oldu. İngiliz medyasındaki haberlere göre, Chelsea 17 yaşındaki kaleciye sezon sonunda renklerine bağlamakta oldukça ısrarcı.

    SIRAYA GİRDİLER
    Chelsea dışında, birçok Avrupa kulübünün de Berke Özer'i kadroya katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öğrenildi. Avrupa'nın dev kulüplerinden , , Chelsea, ve de Altınordu'nun kalecisinin peşinde.

    BAŞKAN GÖRÜŞECEK
    Altınordu Başkanı 'ın önümüzdeki günlerde Chelsea ve Dortmund'un yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Berke, 'de oynamak istiyor.

    FUTBOLCU FABRİKASI
    Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiriyor... ekibinden yetişen şu anda Roma'da göğsümüzü kabartıyor. Cengiz'in dışında Çağlar Söyüncü de Altınordu'dan yetişti.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:37
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