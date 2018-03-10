Dünya devleri Berke için sıraya girdi
Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer’i Chelsea istiyor. Barcelona, Dortmund, Juventus ve PSV de genç yıldızın peşinde
SIRAYA GİRDİLER
Chelsea dışında, birçok Avrupa kulübünün de Berke Özer'i kadroya katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öğrenildi. Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus ve PSV de Altınordu'nun kalecisinin peşinde.
BAŞKAN GÖRÜŞECEK
Altınordu Başkanı Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde Chelsea ve Dortmund'un yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Berke, İngiltere'de oynamak istiyor.
FUTBOLCU FABRİKASI
Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiriyor... İzmir ekibinden yetişen Cengiz Ünder şu anda Roma'da göğsümüzü kabartıyor. Cengiz'in dışında Çağlar Söyüncü de Altınordu'dan yetişti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 07:37
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 1
Yorum
Rumuz galatasaray konyayı yenerse beşiktaş başakşehire 10 atar GS fenerden 5 yerse bjk haftaya lider :) Allah aşkına hiç mi avaraja bakmıyorsun
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Yine olsa yine yaparım
Toplam 1
Yorum
BJK'Lİ Yap aslanım delikanlı bir hakem de semi dışarı atar ama Türkiye'de bunu yapabilecek hakem 1 2 ondan böyle kendini bir halt sanıyorsun Avrupa
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Fenerbahçe Play-off'ta!
Toplam 4
Yorum
Yallah Baskete
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