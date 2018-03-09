Devler Berke'nin peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir başka yıldızı daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'e Avrupa'nın dev kulüpleri kancayı attı.



Fransız basınına haberine göre; Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea ve PSV Eindhoven, Berke Özer'i transfer etmek için girişimlere başladı.

YAZIN İMZAYI ATACAK

18 yaşındaki kaleciyle ilkDortmund'un iletişime geçtiği ve yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev takımlarından birisi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Altınordu ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Berke Özer, bu sezon İzmir ekibinin kalesini 6 kez korudu. Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Berke'nin ismi transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.