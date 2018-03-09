Devler Berke'nin peşinde – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Devler Berke'nin peşinde

    Devler Berke'nin peşinde

    Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi , dünya devlerinin radarına girdi. Başta , ve , genç kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

    1. Lig ekiplerinden Altınordu, ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir başka yıldızı daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi 'e Avrupa'nın dev kulüpleri kancayı attı.

    Fransız basınına haberine göre; , , , ve PSV Eindhoven, Berke Özer'i etmek için girişimlere başladı.

    YAZIN İMZAYI ATACAK
    18 yaşındaki kaleciyle ilkDortmund'un iletişime geçtiği ve yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev takımlarından birisi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

    Altınordu ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Berke Özer, bu sezon ekibinin kalesini 6 kez korudu. U17 'nın da kalesini koruyan Berke'nin ismi transferde , ve ile de anılıyordu.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
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