Devler Berke'nin peşinde
Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, dünya devlerinin radarına girdi. Başta Barcelona, Juventus ve Borussia Dortmund, genç kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir başka yıldızı daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'e Avrupa'nın dev kulüpleri kancayı attı.
Fransız basınına haberine göre; Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea ve PSV Eindhoven, Berke Özer'i transfer etmek için girişimlere başladı.
YAZIN İMZAYI ATACAK
18 yaşındaki kaleciyle ilkDortmund'un iletişime geçtiği ve yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev takımlarından birisi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Altınordu ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Berke Özer, bu sezon İzmir ekibinin kalesini 6 kez korudu. Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Berke'nin ismi transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:48
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 1
Yorum
armiBJK Fabri,.Gg77,Vida,Tosic,Caner,Atiba,Tolgay,Lens,Talisca,Babel,Negredo. 2.yarı duruma göre Ozi,Love yada Larin hamlesi gelmeli.Haydi Larin
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File derbisinin galibi Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SAYIN AZİZ YILDIRIM BIRAK ŞU AMATÖR BRANŞLARLA ÖVÜNMEYİ FUTBOL TAKIMINI EN SON ARDA KARDEŞLER DOĞRADI SESİNİZ ÇIKMIYOR YA BIRAKIN GİDİN YA
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Buffon örneği
Toplam 13
Yorum
Adam efsane Adam italya'da efsane ve bugüne kadar da hiç kavgaları ile gündeme gelmedi. Normaldir.
Devler Berke'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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