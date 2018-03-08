Karşıyaka'da golcüler sessiz kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka'da, Hakan Kuş, bekleneni veremedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka'da devre arasında Can Erdem'in elden kaçırılmasıyla gol umudu olan Hakan Kuş, bekleneni veremedi.
Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlara Can'ın yerine ilk 11'de çıkan futbolcu, yalnız Silivrispor deplasmanında ağları sarsabildi. Ligde 6 maçtır suskun kalan Hakan, kaçırdığı goller sonrası teknik direktör Cihat Arslan tarafından son Gümüşhanespor maçında henüz ilk yarı bitmeden oyundan alındı.
Kadro alternatifsizliği yaşayan Karşıyaka'da Hakan'ın bu hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 7 gol atmasına rağmen bu sezon suskun kalan Tayfun'un yanı sıra Mahmut, Battal gibi isimler de beklenen performansın çok uzağında.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
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