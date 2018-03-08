Karşıyaka'da golcüler sessiz kaldı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da golcüler sessiz kaldı

    <a href="/index/karsiyaka?id=6c537f21-58e6-405f-b888-34ac552e8dbc" class="" rel="tag">Karşıyaka</a>'da golcüler sessiz kaldı

    2'nci Lig 'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan 'da, , bekleneni veremedi.

    2'nci Lig 'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan 'da devre arasında Can Erdem'in elden kaçırılmasıyla gol umudu olan , bekleneni veremedi.
    Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlara Can'ın yerine ilk 11'de çıkan futbolcu, yalnız Silivrispor deplasmanında ağları sarsabildi. Ligde 6 maçtır suskun kalan Hakan, kaçırdığı goller sonrası teknik direktör tarafından son Gümüşhanespor maçında henüz ilk yarı bitmeden oyundan alındı.
    Kadro alternatifsizliği yaşayan 'da Hakan'ın bu hafta Kömürspor deplasmanında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 7 gol atmasına rağmen bu sezon suskun kalan Tayfun'un yanı sıra Mahmut, Battal gibi isimler de beklenen performansın çok uzağında.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:07
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