Her şey Mehmetçik için
Başkan Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri Kilis’te halkla buluştu. Her gün roket sesleriyle uyanan vatandaşlarımıza moral verdi. Amatör kulüplerin yönetici ve futbolcularıyla da bir araya gelen TFF heyeti, on binlerce forma ve top dağıtırken, maddi yardımda da bulundu
KALBİMİZ ASKERİMİZLE
Başkan Demirören burada yaptığı konuşmada, herkesin kalbinin Afrin'de hain teröristlerle çarpışan kahraman askerlerimizle attığını vurguladı. Demirören, "Futbol Federasyonu olarak toplantılarımızı belirli zamanlarda ülkemizin çeşitli şehirlerinde yapıyoruz. Ülkemizin Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bu dönemde Kilis bizim için çok önemliydi. Askerimiz şunu bilmeli ki; Türk halkı sonuna kadar arkasında. Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin, Allah devletimize ve milletimize sabır versin. Son terörist bitene kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz" diye birlik ve beraberlik mesajı verdi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
-
Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
-
Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
-
Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
Her şey Mehmetçik için haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.