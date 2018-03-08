Her şey Mehmetçik için – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Her şey Mehmetçik için

    Her şey Mehmetçik için

    Başkan ile yönetim kurulu üyeleri ’te halkla buluştu. Her gün roket sesleriyle uyanan vatandaşlarımıza moral verdi. Amatör kulüplerin yönetici ve futbolcularıyla da bir araya gelen TFF heyeti, on binlerce forma ve top dağıtırken, maddi yardımda da bulundu

    TFF Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için 'i ziyaret etti, mart ayı olağan toplantısını da burada gerçekleştirdi. A Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı TFF heyetinin gerçekleştirdiği programa çok sayıda spor adamı da iştirak etti.

    KALBİMİZ ASKERİMİZLE
    Başkan Demirören burada yaptığı konuşmada, herkesin kalbinin Afrin'de hain teröristlerle çarpışan kahraman askerlerimizle attığını vurguladı. Demirören, "Futbol Federasyonu olarak toplantılarımızı belirli zamanlarda ülkemizin çeşitli şehirlerinde yapıyoruz. Ülkemizin Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bu dönemde Kilis bizim için çok önemliydi. Askerimiz şunu bilmeli ki; Türk halkı sonuna kadar arkasında. Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin, Allah devletimize ve milletimize sabır versin. Son terörist bitene kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz" diye birlik ve beraberlik mesajı verdi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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