TFF'den Afrin'e destek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Zeytin Dalı' Operasyonu'na destek için harekete geçti. Yönetim kurulu toplantısını bugün Kilis'te gerçekleştirecek olan TFF, bölgeye birçok yardımda bulunacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün Kilis'te 'Zeytin Dalı' Operasyonu'na destek için yönetim kurulu toplantısı yapacak.
TFF, ayrıca bu bölgeye şu yardımları yapacak:
1-Malzeme Yardımı (Valilik, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Askeri Yetkililer, Amatör Spor Kulüpleri),
25 bin forma, 21 bin Polo / Tshirt, 10 bin şapka, bin 500 atkı, bin top - Toplam 58 bin 500 adet
3 bin çikolata, bin 500 kişisel bakım ürünü
2-Emniyet Müdürlüğümüze ait futbol sahasının tadilatı,
3- Suriye sınırındaki Çobanbey beldesine futbol sahası yapımı,
4-Kilis İl Emniyet Müdürlüğümüzün çalışanlarının kullanımdaki fitness malzemelerinin sağlanması,
5-Kilis'te bulunan Amatör Spor Kulüpleri'ne nakdi ve malzeme yardımı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:53
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 35
Yorum
TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...
Toplam 2
Yorum
halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
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