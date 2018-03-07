TFF'den Afrin'e destek – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'den Afrin'e destek

    TFF'den Afrin'e destek

    (), 'Zeytin Dalı' Operasyonu'na destek için harekete geçti. Yönetim kurulu toplantısını bugün 'te gerçekleştirecek olan TFF, bölgeye birçok yardımda bulunacak.

    () bugün 'te 'Zeytin Dalı' Operasyonu'na destek için yönetim kurulu toplantısı yapacak.

    TFF, ayrıca bu bölgeye şu yardımları yapacak:

    1-Malzeme Yardımı (Valilik, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Askeri Yetkililer, Amatör Spor Kulüpleri),
    25 bin forma, 21 bin Polo / Tshirt, 10 bin şapka, bin 500 atkı, bin top - Toplam 58 bin 500 adet
    3 bin çikolata, bin 500 kişisel bakım ürünü

    2-Emniyet Müdürlüğümüze ait futbol sahasının tadilatı,

    3- Suriye sınırındaki Çobanbey beldesine futbol sahası yapımı,

    4-Kilis İl Emniyet Müdürlüğümüzün çalışanlarının kullanımdaki fitness malzemelerinin sağlanması,

    5-Kilis'te bulunan Amatör Spor Kulüpleri'ne nakdi ve malzeme yardımı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:53
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