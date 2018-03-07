Japonlar onun için Türkiyede – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Japonlar onun için Türkiyede

    Japonlar onun için Türkiyede
    Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Barış Telli'nin hayatı 'da belgesel olacak. Japon devlet televizyonu NHK, Avrupa Şampiyonası'ndaki futboluyla adından söz ettiren milli sporcunun yaşadığı 'ye gitti. Telli ile ilgili geniş bir belgesel hazırlayacak olan Japonlar'ın, çekimlere gelecek ay başlayacağı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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