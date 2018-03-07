Holiganlar televizyonu bastı! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Holiganlar televizyonu bastı!

    Holiganlar televizyonu bastı!

    40 kadar taraftarı, dün gece Yunan devlet televizyonu ’yi basarak canlı yayında sunucuya federasyonun PAOK’a verdiği cezaya karşı bir protesto metni okuttu.

    Geçen ay oynanan - maçında çıkan olaylar nedeniyle iptal olan maç, Olympiakos lehine 3-0 hükmen ilan edilmiş ve PAOK'a 30.000 Euro para cezasıyla birlikte, 2 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

    kanal yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun ruhuyla bağdaşmayan ve demokrasiden tamamen uzakta yapılan bu hareketin ve sorumlulularının en ağır şekilde kınanmasını talep etti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
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