Holiganlar televizyonu bastı!

Geçen ay oynanan PAOK - Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle iptal olan maç, Olympiakos lehine 3-0 hükmen ilan edilmiş ve PAOK'a 30.000 Euro para cezasıyla birlikte, 2 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

ERT kanal yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun ruhuyla bağdaşmayan ve demokrasiden tamamen uzakta yapılan bu hareketin ve sorumlulularının en ağır şekilde kınanmasını talep etti.