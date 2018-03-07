Holiganlar televizyonu bastı!
40 kadar PAOK taraftarı, dün gece Yunan devlet televizyonu ERT’yi basarak canlı yayında sunucuya federasyonun PAOK’a verdiği cezaya karşı bir protesto metni okuttu.
Geçen ay oynanan PAOK - Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle iptal olan maç, Olympiakos lehine 3-0 hükmen ilan edilmiş ve PAOK'a 30.000 Euro para cezasıyla birlikte, 2 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.
ERT kanal yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun ruhuyla bağdaşmayan ve demokrasiden tamamen uzakta yapılan bu hareketin ve sorumlulularının en ağır şekilde kınanmasını talep etti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
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Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
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Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
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UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
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