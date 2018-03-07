Genç kadınlarda şampiyon Fransa – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Genç kadınlarda şampiyon

    Genç kadınlarda şampiyon <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>

    Antalya’nın Alanya ilçesi’nde gerçekleştirilen 'nın şampiyonu takımı oldu.

    'nın finali Alanya Oba Stadı'nda yapıldı. 3 farklı kıtadan 10 ülkenin katıldığı turnuvanın final maçında , 'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir haftadır Alanya'da gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu , ikincisi ve üçüncüsü Ukrayna oldu.
    Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'dan aldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:11
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