Genç kadınlarda şampiyon Fransa
Antalya’nın Alanya ilçesi’nde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Milli Takım Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Fransa takımı oldu.
Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'dan aldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 35
Yorum
TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...
Toplam 2
Yorum
halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
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