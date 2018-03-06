Şok!.. İngiltere Dünya Kupası'na gitmeyebilir!

Rus asıllı İngiliz ajan Skripal dün gittiği bir alışveriş merkezinde yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Skripal'ın sağlık durumu ise hala ciddiyetini koruyor...

Oluşan bu durum üzerine bugün açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya'nın Skripal'ın zehirlenmesine dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunursa İngiltere milli takımının 14 Haziran 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Rusya ile ilişkilerinde ciddi problemler oluşabileceğinin altını çizen Johnson, İngiltere'nin normal bir şekilde Rusya'daki Dünya Kupası'na katılımının zor göründüğünü belirtti.