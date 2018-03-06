Şok!.. İngiltere Dünya Kupası'na gitmeyebilir! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Şok!.. 'na gitmeyebilir!

    Şok!.. İngiltere Dünya Kupası'na gitmeyebilir!

    Dışişleri Bakanı , Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde 'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin 'ndan çekileceğini söyledi.

    Rus asıllı İngiliz ajan Skripal dün gittiği bir alışveriş merkezinde yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Skripal'ın sağlık durumu ise hala ciddiyetini koruyor...

    Oluşan bu durum üzerine bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı 'nın Skripal'ın zehirlenmesine dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunursa İngiltere milli takımının 14 Haziran 2018'de Rusya'da düzenlenecek 'ndan çekilebileceğini açıkladı.

    Rusya ile ilişkilerinde ciddi problemler oluşabileceğinin altını çizen Johnson, İngiltere'nin normal bir şekilde Rusya'daki Dünya Kupası'na katılımının zor göründüğünü belirtti.



    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:45
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