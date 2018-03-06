2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün
Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 100 gün kaldı.
FIFA, şampiyonanın başlamasına 100 gün kalması nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin efsane oyuncularının top sektirdiği görüntülerle başlayan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun paslaştığı ve top sektirdiği görüntülerle sona eriyor.
Rusya'daki 11 şehrin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, 8 grupta 32 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.
Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları, 14-28 Haziran 2018 tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak.
Final karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.
GRUPLAR
Dünya Kupası'da mücadele edecek 32 takımın yer aldığı gruplar şöyle:
A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay
B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran
C Grubu: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka
D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya
E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore
G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere
H Grubu: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:22
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Yeni bir ikili mi doğuyor? Negredo-Babel...
Toplam 6
Yorum
kutahay mehmet Trabzon spor neden galatasaraya karşı var gücünle oynayorlarda fener beşiktasa oynamıyorlar biri hoca tarbzonlu biri beşiktalı
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ BU HAFTA BİR YENİLGİ DAHA ALIRSINIZ KUPA MAÇINDA BEŞİKTAŞ TUR ATLAR LİGİN GERİ KALAN MAÇLARINDA YİNE 3-5 BİN KİŞİYE TOP OYNARSINIZ !
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ TAKIM OYNUYOR KAZANIYOR ! KESİN FB Lİ OLDUĞUN İÇİN SÖYLÜYORUM ÖNCE AKHİSARI YENECEKSİN SONRA ÇAMUR ATACAKSIN... KADIKÖYE GELİYORUZ BEKLEYİN.
2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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