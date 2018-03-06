2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    2018 'na son 100 gün

    2018 FIFA Dünya Kupası'na son 100 gün

    'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 'nın başlamasına 100 gün kaldı.

    , şampiyonanın başlamasına 100 gün kalması nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 'na katılacak ülkelerin efsane oyuncularının top sektirdiği görüntülerle başlayan video, Devlet Başkanı ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun paslaştığı ve top sektirdiği görüntülerle sona eriyor.

    Rusya'daki 11 şehrin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, 8 grupta 32 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

    Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları, 14-28 Haziran 2018 tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

    Final karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

    GRUPLAR
    Dünya Kupası'da mücadele edecek 32 takımın yer aldığı gruplar şöyle:

    A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

    B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

    C Grubu: Fransa, , Peru, Danimarka

    D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

    E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

    F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç,

    G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

    H Grubu: Polonya, Senegal, , Japonya

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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