Gomis'ten kariyer rekoru
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Karabükspor deplasmanında attığı gollerle ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı ve kariyerinde ilk kez bir sezonda 20 gol barajını aştı.
Gomis, 20 olan gol saysını bu gollerle 24'e çıkardı. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla 20 gol atmış olan Fransız futbolcu, Galatasaray formasıyla en gollü sezonuna bitime 11 hafta kala ulaşmayı başardı.
GEÇEN SEZONUN KRALINI GEÇTİ
Gomis, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Vagner Love'ın gol sayısını şimdiden aşmış oldu.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:34
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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