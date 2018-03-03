Gomis'ten kariyer rekoru – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'ten kariyer rekoru

    Gomis'ten kariyer rekoru

    'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , Karabükspor deplasmanında attığı gollerle ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı ve kariyerinde ilk kez bir sezonda 20 gol barajını aştı.

    'ın yıldızı Bafetimbi , kariyer rekoru kırdı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 24. hafasında Karabükspor deplasmanında yarım saatta 3 gole imza attı.

    Gomis, 20 olan gol saysını bu gollerle 24'e çıkardı. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla 20 gol atmış olan Fransız futbolcu, Galatasaray formasıyla en gollü sezonuna bitime 11 hafta kala ulaşmayı başardı.

    GEÇEN SEZONUN KRALINI GEÇTİ
    Gomis, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Vagner Love'ın gol sayısını şimdiden aşmış oldu.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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