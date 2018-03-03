19 Yaş altı şampiyon – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    altı şampiyon

    19 Yaş altı şampiyon
    Altı Kadın Milli Takımı, Manavgat'taki Hazırlık Turnuvası'nda Polonya'yı 1-0 yendi. A. Zeki Demirci Kompleksi'ndeki maçta golü 33'te penaltıdan Ece attı. İlk maçta Slovakya ile 2-2 berabere kalan milliler bu sonuçla turnuvayı lider tamamladı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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