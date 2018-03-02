Ibra'dan hayranlarını sevindirecek haber

36 yaşındaki golcü oyuncu "Zor bir karar. İyi oynayabileceğimi ve katkı sağlayabileceğimi hissetmem gerekiyor. Sadece Ibrahimovic olduğum için geri dönmek istemiyorum. Kapıyı henüz hiçbir şeye kapatmış değilim" şeklinde konuştu. Ibra, Dünya Kupası için kendisini hazır hissetmesi durumunda milli takıma tekrar katılabileceğini de belirtti ve ekledi:

"Milli takımı özledim. 20 yıl boyunca milli takım forması giyince, sonra bir anda giymemeye başladığınızda ve başkalarını milli forma giyerken gördüğünüzde ağır geliyor. Bu karar zor bir karar. Ama milli takım ortamı yabancı olduğum bir ortam değil, aksine çok yakından tanıdığım ve bildiğim bir ortam. Milli takıma bir katkı verebileceğimi düşündüğüm an tereddüt etmem. Ancak dediğim gibi, önemli olan kendimi ne seviyede hissettiğim."

Ibrahimovic, İsveç formasını en son Belçika'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendikleri EURO 2016 karşılaşmasında giymişti.