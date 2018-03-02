Ibra'dan hayranlarını sevindirecek haber
Manchester United'ın İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 2018 Dünya Kupası için milli takıma geri dönebileceğini açıkladı.
36 yaşındaki golcü oyuncu "Zor bir karar. İyi oynayabileceğimi ve katkı sağlayabileceğimi hissetmem gerekiyor. Sadece Ibrahimovic olduğum için geri dönmek istemiyorum. Kapıyı henüz hiçbir şeye kapatmış değilim" şeklinde konuştu. Ibra, Dünya Kupası için kendisini hazır hissetmesi durumunda milli takıma tekrar katılabileceğini de belirtti ve ekledi:
"Milli takımı özledim. 20 yıl boyunca milli takım forması giyince, sonra bir anda giymemeye başladığınızda ve başkalarını milli forma giyerken gördüğünüzde ağır geliyor. Bu karar zor bir karar. Ama milli takım ortamı yabancı olduğum bir ortam değil, aksine çok yakından tanıdığım ve bildiğim bir ortam. Milli takıma bir katkı verebileceğimi düşündüğüm an tereddüt etmem. Ancak dediğim gibi, önemli olan kendimi ne seviyede hissettiğim."
Ibrahimovic, İsveç formasını en son Belçika'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendikleri EURO 2016 karşılaşmasında giymişti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:05
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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