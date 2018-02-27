UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım sisteminde değişiklik yapıldı. 2018-2021 yılları arası için planlanan yeni sisteme göre Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne ise 17 takım doğrudan katılacak.

Türkiye açısından ise bir değişiklik yok. Şampiyonlar Ligi'ne de, Avrupa Ligi'ne de 1 takımımız doğrudan katılacak. Ancak 4 büyük ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için, Türkiye'den eleme oynayacak takım -göreceli olarak- daha kolay rakiplerle eşleşebilecek.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımların kontenjanları şöyle olacak:

Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Avrupa Ligi şampiyonu

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya'dan 4 takım.

Fransa ve Rusya'dan 2 takım.

Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'den 1 takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa, bu hak Çekya şampiyonuna devredilecek.

Avrupa Ligi'nde ise durum şöyle:

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan 2 takım.

Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Çekya ve İsviçre'den 1 takım.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, bu hak Fransa Ligi'nin 5'inci sırasındaki takıma devredilecek.

YENİ KATILIM KURALLARINDAKİ DETAYLAR