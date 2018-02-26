UEFA Kongresi Bratislava'da yapıldı
42. UEFA Kongresi, UEFA'ya üye ülke federasyonların katılımı ile bugün Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı.
Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson, birliğin temsilcisi olarak UEFA Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi oldu.
Ayrıca kongrede UEFA talimatlarındaki değişiklikler anlatılırken, UEFA Uluslar Ligi ve ulusal müsabakaların yeni statüsü ve takvimi de konuşuldu.
Bir sonraki UEFA Kongresi, 7 Şubat 2019'da Roma'da yapılacak.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
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İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
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Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
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