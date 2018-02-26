Türk futboluna yeni 6 stadyum daha – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    futboluna yeni 6 stadyum daha

    Türk futboluna yeni 6 stadyum daha

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve belediyelerin bütçeleriyle hizmete sunulan 14 stadyuma, proje ve ihale süreci tamamlanan 6 stat daha eklenecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:43
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