Türk futboluna yeni 6 stadyum daha
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve belediyelerin bütçeleriyle hizmete sunulan 14 stadyuma, proje ve ihale süreci tamamlanan 6 stat daha eklenecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:43
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
Toplam 1
Yorum
TShüseyin Bu şehir bunu unutmaz hoca !!! (anladın sen onu)
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HASAN TARIK ONGUN UN YAN HAKEM OLARAK ÇIKTIĞI FENERBAHÇE MAÇLARI MERCEK ALTINA ALINSIN.
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HAKAN FANATİK FENERBAHÇELİ TARIK ONGUNMU.
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