Yeni Malatya sahasında zorlanmadı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Yeni Malatya sahasında zorlanmadı

    Yeni Malatya sahasında zorlanmadı

    23. hafta maçında Evkur sahasında Kardemir 'u 3-1 mağlup etti.

    Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 23. dakikada Doria, 60. dakikada Khalid Boutaib ve 69. dakikada Nacer Barazite atarken 'un tek golü 90. dakikada penaltıdan Leandrinho'nun ayağından geldi.

    Bu sonucun ardından 31 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken ligin son sırasındaki Karabükspor 12 puanda kaldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
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