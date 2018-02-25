Yeni Malatya sahasında zorlanmadı
Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 23. dakikada Doria, 60. dakikada Khalid Boutaib ve 69. dakikada Nacer Barazite atarken Karabükspor'un tek golü 90. dakikada penaltıdan Leandrinho'nun ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken ligin son sırasındaki Karabükspor 12 puanda kaldı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:24
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
Yeni Malatya sahasında zorlanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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