Gündemi sarsacak iddia! Teklifi kabul etmemiş
Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a yöneticilik teklif ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti.
Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.
"KABUL ETMEMİŞ"
Serdar Ali Çelikler, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:31
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 4
Yorum
e mehmet özdileğe maç sonunda yaptıkları ortada senin hocanın terbiyesi bu sende bunu savunduğun için aynısınız
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