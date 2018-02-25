Gündemi sarsacak iddia! Teklifi kabul etmemiş

Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.

"KABUL ETMEMİŞ"

Serdar Ali Çelikler, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.