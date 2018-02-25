Gündemi sarsacak iddia! Teklifi kabul etmemiş – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Gündemi sarsacak iddia! Teklifi kabul etmemiş

    Gündemi sarsacak iddia! Teklifi kabul etmemiş

    , 'ın Sadettin Saran'a yöneticilik teklif ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti.

    , NTV Spor'da yayınlanan programında hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.

    "KABUL ETMEMİŞ"
    Serdar Ali Çelikler, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:31
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