Fernando Torres bilmecesi – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    bilmecesi

    <a href="/index/fernando-torres?id=c28bcf02-9460-43d4-b205-c4598bbce35c" class="" rel="tag">Fernando Torres</a> bilmecesi

    'in dünyaca ünlü golcüsü  hakkında İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Buna göre kulüp yönetimi yıldız futbolcuyu sezon sonunda takımdan göndermek istiyor.

    'in yıldız santrforu hakkında İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

    'da yayım yapan Sport gazetesi, dünyaca ünlü golcünün menajer 'yle yaşadığı uzlaşmazlıklardan ötürü kulüpten ayrılmaya çok yakın olduğunu iddia etti.

    Haberde Antoine Griezmann, ve Kevin Gameiro'nun arkasında bir türlü forma şansı bulamayan golcü oyuncunun kulüp yönetimi tarafından Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a önerildiği yazıldı.

    Bu sezon forma şansı bulabildiği 28 maçta yalnızca 5 gol kaydedebilen Torres'in Atletico'yla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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