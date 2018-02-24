Fernando Torres bilmecesi
Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Fernando Torres hakkında İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Buna göre kulüp yönetimi yıldız futbolcuyu sezon sonunda takımdan göndermek istiyor.
Atletico Madrid'in yıldız santrforu Fernando Torres hakkında İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.
İspanya'da yayım yapan Sport gazetesi, dünyaca ünlü golcünün menajer Diego Simeone'yle yaşadığı uzlaşmazlıklardan ötürü kulüpten ayrılmaya çok yakın olduğunu iddia etti.
Haberde Antoine Griezmann, Diego Costa ve Kevin Gameiro'nun arkasında bir türlü forma şansı bulamayan golcü oyuncunun kulüp yönetimi tarafından Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a önerildiği yazıldı.
Bu sezon forma şansı bulabildiği 28 maçta yalnızca 5 gol kaydedebilen Torres'in Atletico'yla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:43
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En iyisi biziz
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal ilk maç nasıl kazandığınızı alem gördü.boş muhabbete gerek yok fark yemezsen mutlu ol aykut.en iyi BEŞİKTAŞ sonra başakşehir bu bir gerçek.
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Vida dünyaya küstü
Toplam 4
Yorum
Nirvana Vida sadece biraz şanssızdı . O pozisyonda topa dokunsa ve pozisyonu bozsa şimdi kahramandı . Bir salise geç kaldı . That is football .
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Benim sırrım dua
Toplam 1
Yorum
Kartal Karabüke 2 gol atmayla golcü olunmuyor. Çerçeveyi tutturamıyorsun umarım ikinci pektemekimiz olmazsın
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