Bakan Bak'tan Cengiz Ünder yorumu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki bütün takımlara başarılar diledi. Bakan Bak, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak ise, "Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Süper Lig şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor" dedi.
"4 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYOR"
Yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değinen Bakan Bak, "Süper Lig'de müthiş bir çekişme var. Dört takım şampiyonluk için oynuyor. Yarın çok önemli bir derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Süper Lig şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor. Bütün takımlara başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
"CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI GURUR VERİCİ"
İtalya'nın Roma ekibinde forma giyen genç futbolcu Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini ve sosyal medyada kendisi ile görüştüklerini dile getiren Bakan Bak, "Roma'da attığı goller, Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans gurur verici. Altınordu takımından yetişmiş ardından Başakşehir takımında önemli bir çıkış yakalamış ve daha sonra da İtalya serüveni. Diğer sporcularımız ve Cenk de inşallah takıma adapte olup çok daha iyi şeyler ortaya koyacaktır. Bizim amacımız Türk futbolunun gelişmesi, altyapıdan daha iyi oyuncular çıkartarak, Avrupa ve dünya liglerinde yer almaları. Bu gurur veriyor" dedi.
Osman Aşkın Bak, ardından Rize Gençlik Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen AK Parti Rize Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 10
Yorum
bjk advers FENER BİZİM İÇİN EĞLENMEYE TAKIM OLMALI SAHAYA ÇIKIP EĞLENECEKSİN FENERLE SONUCADA BAKMAYACAKSIN ÇÜNKÜ SAYGI DUYULACAK BİR TARAFLARI YOK !
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Burak iğne ile de olsa sahada
Toplam 4
Yorum
sercan Burak genelde kötü santfor sadece şut çekip gol atıyo bazende şansı yaver gidiyor ne tekniği iyi ne fiziği
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Vida dünyaya küstü
Toplam 11
Yorum
Galatasaraylı bayern maçında vidanın zamanlama dışında bir hatası yoktu atiba rakibe vermeseydi topu sorun yoktu, Q7 öldürdüğü toplar varken neden vida?
Bakan Bak'tan Cengiz Ünder yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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