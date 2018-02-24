Bakan Bak'tan Cengiz Ünder yorumu – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'tan yorumu

    Bakan Bak'tan Cengiz Ünder yorumu

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'de şampiyonluk yarışındaki bütün takımlara başarılar diledi. , yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak ise, "Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Süper Lig şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı , Ayder'de yaptığı incelemelerin ardından Pazar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bak, burada basına kapalı gerçekleşen toplantıda partililerle bir araya geldi. , daha sonra Pazar ilçesinde yapımı devam eden Mehmet Akif Prim Spor Salonu inceledi. İncelemelerin ardından 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'u ziyaret ederek futbolculara başarı diledi. Buradan Mehmet Cengiz Tesisleri'ne geçen Osman Aşkın Bak, burada Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve futbolcularla yemekte bir araya geldi. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bak, her takıma eşit mesafede olduğunu hatırlattı. Rize'nin milletvekili olarak Çaykur Rizespor'un başarısının kendisini mutlu edeceğini ifade eden Bak, "İkinci yarıda önemli bir çıkış yakaladı. Elazığspor ile zor bir maç oynayacak. Değerli ve zor bir rakip. İnşallah bu maçta da şehirle bütünleşerek yollarına devam ederler" diye konuştu.

    "4 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYOR"
    Yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değinen Bakan Bak, "'de müthiş bir çekişme var. Dört takım şampiyonluk için oynuyor. Yarın çok önemli bir derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Süper Lig şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor. Bütün takımlara başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    "CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI GURUR VERİCİ"
    'nın Roma ekibinde forma giyen genç futbolcu 'i yakından takip ettiğini ve sosyal medyada kendisi ile görüştüklerini dile getiren Bakan Bak, "Roma'da attığı goller, Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans gurur verici. Altınordu takımından yetişmiş ardından Başakşehir takımında önemli bir çıkış yakalamış ve daha sonra da İtalya serüveni. Diğer sporcularımız ve Cenk de inşallah takıma adapte olup çok daha iyi şeyler ortaya koyacaktır. Bizim amacımız Türk futbolunun gelişmesi, altyapıdan daha iyi oyuncular çıkartarak, Avrupa ve dünya liglerinde yer almaları. Bu gurur veriyor" dedi.

    Osman Aşkın Bak, ardından Rize Gençlik Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen AK Parti Rize Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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