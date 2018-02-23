Cengiz Ünder için Ballon d'Or iddiası – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    için Ballon d'Or iddiası

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a> için Ballon d'Or iddiası

    Ünlü bir İtalyan bahis firması Roma'da gösterdiği performansla gündeme oturan 'in 2023 yılına kadar Ballon d'Or ödülünü kazanmasına oran açtı.

    Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol kaydeden en son takımının Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup olduğu son 16 Turu ilk maçında takımının tek golüne imza atmıştı.

    Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta gol atan bu golle Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanını da eline geçirmişti.

    Milli yıldızın yakaladığı bu çıkış, İtalyan bahis firmalarının da dikkatini çekti.

    İtalyan basınında da yer verilen haberlere göre, Sisal Matchpoint isimli bir bahis şirketi, Cengiz Ünder'in 2023 yılına kadar Ballon d'Or'u kazanmasına 1'e 50 verdi.

    Bahis firması ayrıca, Cengiz Ünder'in ödülünü kazanabilmesi için ve 'nun 5 yıl içerisinde futbol sahalarından ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:01
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