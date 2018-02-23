Cengiz Ünder için Ballon d'Or iddiası
Ünlü bir İtalyan bahis firması Roma'da gösterdiği performansla gündeme oturan Cengiz Ünder'in 2023 yılına kadar Ballon d'Or ödülünü kazanmasına oran açtı.
Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol kaydeden Cengiz Ünder en son takımının Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampyionlar Ligi son 16 Turu ilk maçında takımının tek golüne imza atmıştı.
Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta gol atan Cengiz Ünder bu golle Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanını da eline geçirmişti.
Milli yıldızın yakaladığı bu çıkış, İtalyan bahis firmalarının da dikkatini çekti.
İtalyan basınında da yer verilen haberlere göre, Sisal Matchpoint isimli bir bahis şirketi, Cengiz Ünder'in 2023 yılına kadar Ballon d'Or'u kazanmasına 1'e 50 verdi.
Bahis firması ayrıca, Cengiz Ünder'in Altın Top ödülünü kazanabilmesi için Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 5 yıl içerisinde futbol sahalarından ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:01
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Hayırlı cumalar
Toplam 2
Yorum
amin inşAllah inşAllah hayırlısıyla süperlig şampiyonu bu sezon gs olacak... amin
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Hedef iyi seriyi devam ettirmek
Toplam 1
Yorum
ERAY 6 maçta 10 puan. 1,66 ort. İyi seri demeniz için en az 2 ort. gerekli, en az. Kötü seri bu, beraberlik serisi.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 3
Yorum
rasım hayırlı cumalar arkadaşlar bırakın hakemi siz oyununuzu oynayın gerekiyosa hakemide yeneceksiniz mazeret yok hedef 3 puan ve alınacaktır o k
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