Avrupa futbolunda zorlu pazar – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Avrupa futbolunda zorlu pazar

    Avrupa futbolunda zorlu pazar

    Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde bu pazar günü, taraftarları heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.

    'de 28. haftanın en önemli maçında, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan , Stadı'nda TSİ 17.05'te Chelsea'yi ağırlayacak.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak İngiltere Ligi Kupası finalinde ise ile Arsenal, TSİ 19.30'da kozlarını paylaşacak.

    İtalya 1. Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında ise milli futbolcu 'in üstün performansının yardımıyla son 3 lig maçını kazanan Roma, Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.45'te Milan'ı konuk edecek.

    İspanya 1. 'nde () bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki ise Sevilla deplasmanında puan arayacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

    Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında lider Paris Saint-Germain (), şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı TSİ 23.00'te evinde ağırlayacak.

    Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 25. haftasında da lider PSV Eindhoven, eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord ile deplasmanda TSİ 16.30'da karşılaşacak.

    'in 23. haftasında oynanacak derbisinde ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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