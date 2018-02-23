Alex Telles'ten kötü haber! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'ten kötü haber!

    <a href="/index/alex-telles?id=49c0883a-6fe2-4d84-a17b-18ef97daeb4d" class="" rel="tag">Alex Telles</a>'ten kötü haber!

    Estoril maçında sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden 'in en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Portekiz Ligi'nde Porto'nun Estoril'i 3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'ten kötü haber geldi. Telles'in yapılan ilk kontrollerden sonra durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Portekiz basınında yer alan haberlerde bu sezon Avrupa'nın en çok asist yapan isimleri arasında yer alan 'in neredeyse sezonu kapattığı belirtildi. Sol dizinde problem olan Brezilyalı yıldız oyuncunun tedaviye hızlı yanıt verse bile en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Porto'nun Estoril ile oynadığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Alex Telles, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:01
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