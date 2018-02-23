Alex Telles'ten kötü haber!
Estoril maçında sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Alex Telles'in en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Portekiz Ligi'nde Porto'nun Estoril'i 3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alex Telles'ten kötü haber geldi. Telles'in yapılan ilk kontrollerden sonra durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Portekiz basınında yer alan haberlerde bu sezon Avrupa'nın en çok asist yapan isimleri arasında yer alan Alex Telles'in neredeyse sezonu kapattığı belirtildi. Sol dizinde problem olan Brezilyalı yıldız oyuncunun tedaviye hızlı yanıt verse bile en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Porto'nun Estoril ile oynadığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Alex Telles, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:01
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Hayırlı cumalar
Toplam 2
Yorum
amin inşAllah inşAllah hayırlısıyla süperlig şampiyonu bu sezon gs olacak... amin
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Hedef iyi seriyi devam ettirmek
Toplam 1
Yorum
ERAY 6 maçta 10 puan. 1,66 ort. İyi seri demeniz için en az 2 ort. gerekli, en az. Kötü seri bu, beraberlik serisi.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 3
Yorum
rasım hayırlı cumalar arkadaşlar bırakın hakemi siz oyununuzu oynayın gerekiyosa hakemide yeneceksiniz mazeret yok hedef 3 puan ve alınacaktır o k
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