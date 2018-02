Fotomaç üniversitelerde

FOTOMAÇ gazetesi, 'Türk Futbolunun Sorunları ve Ekonomisi' başlıklı 2. panelini Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Anadolu Hisarı Kampüsü'ndeki organizasyona FOTOMAÇ Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yazarlarımız Sinan Vardar, Olcay Çakır, Gürkan Kubilay ve Levent Tüzemen katıldı. Hürriyet gazetesi yazarı ve efsane teknik direktör Mustafa Denizli de panelde onur konuğu olarak yer aldı. PA NELDE liglerdeki teknik adam kıyımları, yabancı kuralı, transfer politikaları ve video hakem uygulaması konuşuldu. Zeki Uzundurukan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde yazarlarımızın genel görüşü Türk futbolunun yükselişe geçmesi için yatırımların daha çok alt yapıya yapılması oldu. İşte FOTOMAÇ -Marmara Üniversitesi buluşmasından yansıyanlar:



DÖNGÜ DEĞİŞMEZSE İLERLEME OLMAZ - SİNAN VARDAR

İlk yarı 14 teknik direktör değişti. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Kulüplerin ödenemeyecek şekilde borçları büyüdü. İnanılmaz kötü durumlara düşecek kulüpler bunu göreceksiniz. Maçlardan sonra herkes hakemlerden şikayet ediyor. Ama tapeler oldu tek hakem ismi çıkmadı şike olayında. Ben yıllardır futbolun içindeyim maç satan hakem görmedim. Ama algılar hakemi etkiliyor. Derbi maç var. Bakın görün medyada eski hakemler, yorumcular bir karar veremiyor. Biri penaltı diyor diğeri yok diyor. 2 saniyede hakem nasıl karar verecek. Yorumcuların birisi var diyor diğeri yok diyor. Transferi, Türk futbolunu bu duruma getiren yöneticiler yapıyor. Kulüpler Birliği ve TFF aynı kişilerden oluşuyor. Bu döngü değişmiyor Türk futbolu 1 metre ileriye gitmiyor. Bayern Münih iki sene alt yapıya 70 milyon euro yatırım yapmış. Bizim aldığımız 14 futbolcu ödediğimiz parayı alt yapıya harcamışlar.

AKADEMİK YARDIM ŞART

7 kulüpte başkanlık yaptım, büyük kulüpte yöneticilik yaptım. Belçika'da 5 yaşında futbola başlıyorlar. Biz futbolu ilkokullara indirip akademisyenlerden yardım almamız lazım. Barcelona oyuncuyu 12 yaşında alıyor biz 35 yaşında. Ben Mustafa Denizli'yi TFF başkanı yaprım. Sinan Vardar'ı da alt yapının başına getiririm. Futbolun içinden gelen insanlar futbolu yönetsin. TFF'de bir tane futbolun içinden gelen adam yok. Hepsi iş adamı. Bırakın da bu işi bilenler yapsın.



WENGER TÜRKİYE'DE KAÇ YIL KALABİLİRDİ? - MUSTAFA DENİZLİ

PANALE onur konuğu olarak katılan efsane teknik direktör Mustafa Denizli, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Efsane teknik adam öğrencilerden gelen bir soru üzerine söyle konuştu: "Bir teknik adamın başarı kriteri nedir, ben kurslarımı yapamadım. Türkiye'de gidemedim İngiltere ve Almanya'ya. Başarı kriterinde bütçeyi eksiye düşürmüyorum, eğer bir teknik adam bütçeyi düşürmezse başarıdır. Altyapıdan üst yapıya oyuncu kazandırıyorsa başarıdır. 3. de sportif başarıdır.

1- Kriter sportif başarıdır, sportif başarı yoksa başarılı olma şansın yok. Benim ilk Avrupa maceramda, ilk rakibim Arsene Wenger 25. yılını tamamlıyor. Wenger Türkiye'de kaç yıl kalabilirdi, kaç başarı var? Arsenal bütçesi eksi değil. Biz bu kriterlerin içine giremeyiz.

2- Alt yapı, üst yapılarda görev yaptım, hep yarışmacı olarak bir görev yaptım. G.Saray'da da kısa süre bir yardımcı alt yapı hocalığım oldu. Teknik adamlar her zaman saha içinde olmaz saha dışında da olmalı. Dünyada böyle bu. Yusuf Trabzonspor, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz bu yolda başarı sağlayacak örnekler. Ben bu kararları aldığımda tepki olmuştu. Atınç ve Necip benim zamanımda üst yapıya çıktı.

3 -Bizim konuşmalarımız maç öncesi maç sonu insanları yönlendirme açısından önemli. Şu takım bu kadar pas yapıyor bu takım bu kadar pas yapıyor. F.Bahçe yüzde 67 Başakşehir topa hakim, maçı 2-0 F.Bahçe kazanıyor. O rakamları tam doğrulamıyor. İstatistikler önemli olmuyor. Etkin pas etkin koşu her zaman önemli. F.Bahçe'nin akılda kalan en in iyi maçı en az pas yaptığı maç.

4 -Bazı teknik adamları anlamıyorum. Şu kadar pas yaptık bu kadar pas yaptık. Maçtan sonra 17 şut çektik diyemez. Teknik adam atılan şutu saymaz... Bunları bilmek teknik adamların işi değil.





YÖNETİMLER SÖZÜNDE DURMALI - LEVENT TÜZEMEN

Teknik direktör sorunu... Bu konuya cevap vermek zor. Ama sözleşme yapılırken, görev yapmak için gidiyorlar. Ellerindeki kadroya bakıyorlar ve olursa deyip yola çıkıyorlar. Başarısız olunca gidiyorlar. Yönetimlerin hocalara verdiği sözleri tutmaları gerek. Ödeyemeyeceğiniz paraların sözünü vermeyeceksiniz. 14 yabancı kuralında da her kulüp yabancı alacak diye bir şey yok. G.Saray, UEFA Kupası'nı kazandığında 5 yabancı vardı. Var sistemi için de ben buna karşı değilim ama büyük olaylar olabilir düşünüyorum.



TÜRKLER REKABETE HAZIR DEĞİL - OLCAY ÇAKIR

Teknik direktör kıyımı nedenleri çok uzun ama sorumlusu kendileri. İstifa ediyorlar tekrar dönüyorlar. Prensiplerinden fazla taviz veriyorlar. Yabancı kuralı konusunda ise 14 yabancıya karşıyım. Futbolcu üretmek için altyapılar gerekli desteği görmüyor. Türk futbolcusu 14 yabancı ile rekabete hazır değil. Gençlerde rekabet yok. Abdülkadir ve Yusuf gibi iki genç örnek var. Ama neden daha fazla olmuyor. Altyapılar Türk futbolunun kurtuluşu olmalı. Yabancıya karşı kafatasçılığım yok. Yabancı nitelikli kalitede olursa karşı çıkmam.



HEDEFE ULAŞIRSAN BAŞARIDIR - GÜRKAN KUBİLAY

Türk futbolunda her atılan adımdan haberiniz olsun diye çalışıyoruz. Ben her şeyi araştırıyorum. Uganda da bir futbolcunun annesini adına kadar; bu manyaklık ama böyle. Türkiye'de yaptığım bir araştırma var: 80 milyon hakem, 80 milyon yorumcu, 80 milyon teknik direktör... 600 yaşanmış futboldaki olayda maksimim yüzde 5'ini akılda tutarsınız. Şu kötü oynadı bu iyi oynadı, isteyen olumlu ya da olumsuzu görür. 600 olayın içinde hepsini aklında tutan tek bilgisayar vardır.

Başarı ölçülü bir hedef koyarsınız, eğer ulaştıysanız, kendinizi bilirsiniz. Eğer siz hedefinize ulaştıysanız başarı vardır. Aziz Yıldırım 3 yıl üst üste şampiyonluk sözü verip tutamazsa başarılı değildir. Yıldırım 3'te bir yapıp başarılıyım diyebilir. Ama başarı kendisinin planıdır. Kişiler kendi başarı planını kendisi belirler. Futbol seyirciye oynanan bir oyun. Seyirci her ortaya gol bekler her şutu gol bekler. Herkes kendine koyduğun hedefi kendisi belirler.



'FOTOMAÇ 10 NUMARA'YA ÖVGÜ - SİNAN VARDAR

Belediyeler cirosunun yüzde 3'ünü spora ayırmalılar. Futbolun gelişimi için 2. ve 3. ligler de çok önemli. Ben FOTOMAÇ 10 Numara'ya çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun gerçeklerini gözler önüne seriyor. Amatör liglere de geniş yer ayıran tek ulusal yayın organı. Futbola katkı anlamında önemli misyon üstlenmiş bir gazete. Bütün Türkiye alt ligleri buradan takip ediyor. Çok güzel. Bunu keşke herkes yapabilse. Alt ligleri buradan takip ediyoruz