69 yaşında transfer oldu!
Trabzon'da yaşayan 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2. Amatör Lig takımlarından Karaçay Gençlikspor'a transfer oldu.
Zafer Spor Kulübünü, yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle bırakması gerektiğini anlatan Kunt, "Kurup büyüttüğüm, 32 yıl hem kaptanlık hem futbolculuk hem de başkanlık yaptığım kulübü devretmek zorunda kaldım. Futbol hayatımı da başka bir ilde sürdürmek istedim. Osmaniye Karaçay Gençlikspor'dan bir teklif geldi. Yönetici arkadaşımıza, başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. 'Futbola hem antrenör hem futbolcu hem de başkan olarak hizmet etmiş birisi olarak sizi görmek istiyoruz' dediler. Ben de düşündüm taşındım baktım doğru karar, olumlu cevap verdim." diye konuştu.
Lisansının 15 Şubat'ta tescil edildiğine işaret eden Kunt, "Benim de burada her sene katıldığım Trabzon Yarı Maratonu var, katılmak istediğimi belirttim. Katılımı yaptıktan sonra gidip futbol hayatımı Osmaniye'de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Kunt, 10 yaşından bu yana futbolun içinde olduğunu aktararak, "Uzun süreli sportif faaliyet güven veriyor. Futbolun dışında 13 senedir aralıksız maratonlara katıldım. Yüreğimizde bu spor aşkı, sevgi olduktan sonra bu işi genç kardeşlerimle kaynaşıp başaracağız. İnanıyorum ki sahada kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Transferi nedeniyle herhangi bir ücret almayacağına da değinen Kunt, amacının amatör futbola elinden gelen desteği vermek olduğunu söyledi.
Yavuz Selim Stadı'nda antrenmanlarını sürdüren Kunt bir süre sonra yeni takımında forma giymek için Osmaniye'ye gideceğini sözlerine ekledi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:32
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Toplam 4
Yorum
BJK16 O AYKUTUN İŞİ BİZ O İŞLERİ BİLMEYİZ
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Aynaya baksınlar
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Yorum
gs bilen bilecek 2 senedir biz şampiyonuz üstteki gaz bayisi bizim tüpleri dolduruyor suni aykut ve gaz takımına inat şampiyon olacağız
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Aynaya baksınlar
Toplam 22
Yorum
gs 2 senedir federasyon başındaki gaz bayisinden alınan gazla dev aynasına çıkan sizidiniz dün bayern karşısında gaz bitti onu anlat önce sen
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