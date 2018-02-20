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    20 Şubat 2018, Salı
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    Drogba imzayı attı!

    Drogba imzayı attı!

    Efsane futbolcu 'nın oğlu , Guingamp'a transfer oldu

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Giungamp, 'nın oğlu 'yı transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem 'da forma giyen Fildişi Sahilili golcünün 17 yaşındaki Isaac forvet mevkiisinde forma giyiyor.

    altyapısında yetişen genç futbolcunun U19 kategorisinde mücadele etmesi bekleniyor.


    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:35
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