Drogba imzayı attı!
Efsane futbolcu Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba, Guingamp'a transfer oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Giungamp, Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba'yı transfer ettiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilili golcünün 17 yaşındaki Isaac forvet mevkiisinde forma giyiyor.
Chelsea altyapısında yetişen genç futbolcunun U19 kategorisinde mücadele etmesi bekleniyor.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:35
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Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!
Toplam 30
Yorum
efe ayaz maçı radyodan dınleyen bıle pepe nın kırmızısı kartı konyanın penaltısı olmazdı eger talıscaya yapılan hareket kırmızı olsaydı
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Tolgay, Caner, Talisca sınırda
Toplam 1
Yorum
alik sayın hakemler talisca ve pepeye çok dikkat edin hücum faullu oynuyorlar çaktırmadan el kol değiyor milleti kandırıyorlar.kart gösterin
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Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!
Toplam 30
Yorum
efeayaz talisca ya yapılan harekette kırmızı cıksaydı bu durumların hıcbırı olmazdı konyanın penaltısı pepe nın kırmızı kartı olmazdı
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