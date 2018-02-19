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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edecek

    Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edecek

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden izleyecek.

    () yapılan açıklamada, Lucescu'nun, - maçını ve milli oyuncu 'in formasını giydiği Roma'nın deplasmanda temsilcisi ile oynayacağı karşılaşmayı takip edeceği bildirildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla stattan takip edecek. Rumen teknik adam, önce yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynayacağı müsabakayı izleyecek. Daha sonra Ukrayna'nın Kharkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadı'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak."

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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