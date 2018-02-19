Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun oldu
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-0 mağlup etti.
El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında Traktör Sazi'yi ağırladı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in de formasını giydiği El-Gharafa, 11 ile 90+4. dakikalarda Mehdi Taremi ve 21. dakikada Sime Gregov'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla El-Gharafa, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Traktör Sazi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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