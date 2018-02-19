Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun oldu

El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında Traktör Sazi'yi ağırladı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in de formasını giydiği El-Gharafa, 11 ile 90+4. dakikalarda Mehdi Taremi ve 21. dakikada Sime Gregov'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla El-Gharafa, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Traktör Sazi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.