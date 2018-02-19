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    20 Şubat 2018, Salı
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    Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf oldu

    Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun oldu

    'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-0 mağlup etti.

    El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında Traktör Sazi'yi ağırladı.

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in de formasını giydiği El-Gharafa, 11 ile 90+4. dakikalarda Mehdi Taremi ve 21. dakikada Sime Gregov'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla El-Gharafa, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Traktör Sazi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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