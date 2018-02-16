Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosundan 15 isim açıklandı
Beşiktaşlı Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano'nun Brezilya Milli Takımı'na seçilip seçilmeyeceği merak konusu olmuştu. Merak edilen konuyla ilgili olarak Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'den resmi açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam Dünya Kupası'na götüreceği 15 garanti ismi duyurdu.
Talisca ve Giuliano'nun iyi formları sonrasında iki futbolcunun da Brezilya Milli Takımı'na seçilebileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Brezilya Milli Takımı hocası Tite, resmi bir açıklamada bulundu.
Dünyada belki de bir ilke imza atan Tite, Dünya Kupası'na götüreceği 15 garanti ismi, ülke medyasına açıkladı. Tecrübeli teknik adamın açıkladığı kadroda Talisca ve Giuliano yer almadı.
İşte Tite'nin Rusya'ya götüreceği yeri garanti 15 isim;
Alisson
Dani Alves
Thiago Silva
Marquinhos
Miranda
Marcelo
Casemiro
Fernandinho
Renato
Willian
Paulinho
Coutinho
Neymar
Jesus
Firmino
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:36
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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