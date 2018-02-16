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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Brezilya'nın kadrosundan 15 isim açıklandı

    Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosundan 15 isim açıklandı

    Beşiktaşlı Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano'nun Brezilya 'na seçilip seçilmeyeceği merak konusu olmuştu. Merak edilen konuyla ilgili olarak Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'den resmi açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam 'na götüreceği 15 garanti ismi duyurdu.

    Talisca ve Giuliano'nun iyi formları sonrasında iki futbolcunun da Brezilya 'na seçilebileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Brezilya hocası Tite, resmi bir açıklamada bulundu.

    Dünyada belki de bir ilke imza atan Tite, 'na götüreceği 15 garanti ismi, ülke medyasına açıkladı. Tecrübeli teknik adamın açıkladığı kadroda Talisca ve Giuliano yer almadı.

    İşte Tite'nin Rusya'ya götüreceği yeri garanti 15 isim;

    Alisson

    Dani Alves

    Thiago Silva

    Marquinhos

    Miranda

    Marcelo

    Casemiro

    Fernandinho

    Renato

    Willian

    Paulinho

    Coutinho

    Neymar

    Jesus

    Firmino

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:36
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