Rekorlara doymuyor! Ronaldo tarihe geçti
Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain’e attığı gollerle bir takımda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu.
33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi'nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:
2017-2018 - 10 gol
2016-2017 - 12 gol
2015-2016 - 17 gol
2014-2015 - 10 gol
2013-2014 - 17 gol
2012-2013 - 11 gol
2011-2012 - 10 gol
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:48
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 14
Yorum
mustafa olçay sana..,senin rakibini de hocalığı da ve şampiyonun kim olacağını da öğretecek olan güneş biraz daha sabret..!!
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Kültürel bağımsızlık şart
Toplam 1
Yorum
joker62 BOP eş başkanıyım diyen adamın oğlu bağımsızlıktan vurgu yapıyor.Komikler
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