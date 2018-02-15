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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Rekorlara doymuyor! Ronaldo tarihe geçti

    Rekorlara doymuyor! Ronaldo tarihe geçti

    ’in yıldızı , ’e attığı gollerle bir takımda Şampiyonlar Ligi’nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi , evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız temsilcisi 'i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Madrid'in Portekizli futbolcusu , rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo, 'ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 101'e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde barajını aşan ilk futbolcu oldu.

    33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi'nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:

    2017-2018 - 10 gol
    2016-2017 - 12 gol
    2015-2016 - 17 gol
    2014-2015 - 10 gol
    2013-2014 - 17 gol
    2012-2013 - 11 gol
    2011-2012 - 10 gol
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:48
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