FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın Dünya Kupası hazırlıklarını övdü.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu için her şeyin hazır olduğunu aktaran Infantino, "Rusya'nın hazırlıkları çok iyi ilerliyor. Statlar çok güzel, havaalanları işlevsel, oteller ve altyapılar düzgün. Bu yaz Rusya'da en iyi Dünya Kupası'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında da görüş bildiren FIFA Başkanı, "Gelecek ay yapılacak toplantıda VAR'ın, yaklaşık bin başarılı testten sonra bu oyunun bir parçası olup olmadığı değerlendirilecek. Ben bu konuya olumlu bakıyorum. Eğer biz hakeme bu şekilde yardımcı olabiliyorsak bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
FIFA Başkanı, Rusya'yı övdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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