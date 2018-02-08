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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Başkanı, 'yı övdü

    FIFA Başkanı, Rusya'yı övdü

    Başkanı Gianni Infantino, 'nın hazırlıklarını övdü.

    Dünyanın en büyük spor organizasyonu için her şeyin hazır olduğunu aktaran Infantino, "'nın hazırlıkları çok iyi ilerliyor. Statlar çok güzel, havaalanları işlevsel, oteller ve altyapılar düzgün. Bu yaz Rusya'da en iyi 'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında da görüş bildiren Başkanı, "Gelecek ay yapılacak toplantıda VAR'ın, yaklaşık bin başarılı testten sonra bu oyunun bir parçası olup olmadığı değerlendirilecek. Ben bu konuya olumlu bakıyorum. Eğer biz hakeme bu şekilde yardımcı olabiliyorsak bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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