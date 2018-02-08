Liverpool'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, özel açıklamalarda bulundu.



Almanya'da Bungesliga'nın çok güçlü olduğunu ifade eden Emre Can, Premier Lig'in dünyadaki en büyük lig olduğunu dile getirdi. Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olması ile ilgili konuşan Emre, "Benim için kolay atılan bir adım değildi. Ama birkaç ay sonra iyi adapte oldum ve şuanda Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaya başladım. Tabii ki çok gurur duyuyorum ve son birkaç yılda iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. İleriye dönük iyi adımlar attım" dedi.